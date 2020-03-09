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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 07:09 ص

مستشفى طوارئ غرب أربيل تنفي مزاعم فيديو متداول حول نشر أمريكا لكورونا بالعراق

مستشفى
نفت مستشفى طوارئ غرب أربيل، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر فيه شخص يزعم أنه طبيب يعمل ضمن الطاقم الطبي للمستشفى، وقد اتهم الولايات المتحدة الامريكية في التسجيل بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا في العراق.

وعبرت إدارة المستشفى في بيان عن آسفها لما نشرته صفحات غير مسؤولة بقيام شخص يدَّعي أنه طبيب بالإدلاء بمعلومات مغلوطة وغير مسؤولة باسم المستشفى.

وقالت الإدارة، إنه في "الوقت الذي ننفي فيه صحة هذا الادعاء، نعلن اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذا الشخص الذي يحاول إشاعة البلبلة، وقد فاتحنا الجهات المعنية بهذا الغرض".

وطمأن البيان بأنه "لم تُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفى طوارئ غرب أربيل".

وتابع البيان "اننا في الوقت الذي نفند فيه هذه الإشاعات المغرضة نؤكد أننا لن نتوانى عن الاتصال مباشرة بالخط الساخن لوزارة الصحة والمديرية العامة لصحة أربيل في حال وجود أي حالة مشتبه بها".
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