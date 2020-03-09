بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
علاوي يبحث مع السفير الروسي التطورات المحلية والاقليمية نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا عالية نصيف: جهة عليا في وزارة الدفاع تمارس الابتزاز والمساومة تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي مساع لاشراك المتظاهرين في لجان مع القوى السياسية والامم المتحدة نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة خشان : المرحلة المقبلة يجب ان تكون بدون "الحلبوسي" ! فيروس كورونا طور نفسه.. دراسة صينية تحذر من سلالة جديدة أكثر شراسة وأكبر عدوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 06:57 ص

كربلاء.. تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا لموظف خدمة في مستشفى الزهراء

مستشفى

أعلنت دائرة صحة كربلاء، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة لموظف خدمة في مستشفى الزهراء الباطني .

وقال الدكتور محمد إبراهيم الوكيل الناطق الرسمي لخلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء  في تصريح صحفي، تم اكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد ، وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء ( ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين الطبية.

وأوضح أن الإصابة جاءت بعد انتقال العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته.

وأضاف تم أخذ الفحوصات المختبرية له وجاءت نتيجة الفحص موجبة ، وتم الحجر عليه في إحدى الردهات المخصصة .

وأشار إلى أن المواطن وذويه تحت المراقبة الطبية المستمرة ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ، والدائرة  تبذل جهوداً استثنائية ، وتشدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية المُتخذة للحيلولة دون انتشار المرض في المحافظة.

يذكر أن الدائرة ، أعلنت في الأسبوع الماضي ، عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس الوبائي ، الأولى  ، كانت لمواطنة عشرينية عائدة من إيران ، وهي حالياً تخضع للرقابة الطبية المستمرة منذ لحظة دخولها الردهة المخصصة للمصابين بالفيروس الوبائي ، والثانية لمواطنة ستينية ، والتي توفيت فيما بعد ، عقب رقودها في شعبة الحميات ( الحياة ) في المدينة الطبية لمدة ثلاثة أيام.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1044759966

الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا 09 آذار 2020 11:02 ص

نادي أربيل الرياضي

تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره 09 آذار 2020 10:54 ص

موازنة

خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي 09 آذار 2020 10:52 ص

سوق المال

سوق العراق للأوراق المالية يوقف تواجد المستثمرين في قاعته 09 آذار 2020 09:43 ص

مول

المباشرة بتطبيق إغلاق المقاهي والمولات في الكرخ للوقاية من كورونا 09 آذار 2020 06:38 ص

كورونا-العراق

ميسان تفرض الحجر الصحي على قرية المتوفى بفيروس كورونا 09 آذار 2020 06:29 ص

نجم الجبوري

محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة 08 آذار 2020 04:24 م

سعد كمبش

رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق 08 آذار 2020 03:36 م

التعليقات