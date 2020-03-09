الحاخام الأكبر بإسرائيل ينهى عن تقبيل "المازوزة" بسبب "كورونا"

نهى الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في إسرائيل "دافيد لاو" الجمهور، عن تقبيل "المازوزة" وحتى لمسها، في ظل فيروس كورونا الجديد في إسرائيل.

وأكد لاو في رسالة نشرها، أن "المازوزة" ليست جزء من عقيدة الديانة اليهودية، وقال: "لا يوجد أي فرض أو واجب لتقبيل المازوزة.. وفي هذه الأيام عندما ينتشر مرض خطير، لا يسمح بتقبيل المازوزة ولمسها على الإطلاق".



وأضاف أنه "يكفي التفكير في محتوى المازوزة" دون التفاعل معها جسديا، داعيا إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الصحية.



و"المازوزة"، هي قطعة تحتوي على مقتطفات من التوراة ويتم تعليقها على جوانب الأبواب والمداخل لدى اليهود، ويحرص من يمر عبر الأبواب على لمسها وتقبيلها.