ميسان تفرض الحجر الصحي على قرية المتوفى بفيروس كورونا

قررت خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في ميسان، فرض الحجر المنزلي على قرية أبو جصانة التي سجل فيها أول حالة وفاة في المحافظة بفيروس كورونا.

ووجهت الخلية في بيان، "بالحجر المنزلي لقرية أبو جصانة، محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك، إضافة إلى إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان إلى ناحية السلام لدعم وإسناد الإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى "توجيه مديرية ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة أو ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام".

كما تم توجيه شركة توزيع الكهرباء/فرع ميسان بمنح منتسبيها في قسم ناحية السلام إجازة إجبارية للمدة التي ترتأيها دائرة صحة ميسان، واتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات العزل أو الحجر المنزلي وبما تراه الجهات المختصة ومن إجراءات أخرى.

وتضمنت الإجراءات كذلك "قيام دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع كافة الأطراف ومنها الدفاع المدني بتنفيذ حملة وبشكل فوري لتعفير كافة مناطق ومحال ودوائر ناحية السلام، والتوجيه لمنسقية المنظمات الدولية ومقرر الخلية بتوفير أرزاق جافة للقرية المذكورة بالتنسيق مع الهلال الأحمر وحسابات المحافظة ومنظمات او جهات أخرى ذات علاقة".

وشددت على "العمل والمباشرة بالتوصيات المذكورة فوراً، وكل بحسب التخصص مع الأخذ بنظر الاعتبار العمل المشترك والتعاون والدعم بين كافة الأطراف.