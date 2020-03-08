الخالصي يدعو لطرد السفيرين الأمريكي والبريطاني من العراق وينسى السفير الإيراني

دعا المرجع جواد الخالصي، اليوم الأحد، إلى طرد السفيرين الأمريكي والبريطاني، ونسى السفير الإيراني.

وزعم الخالصي تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها: "على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين، أن يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين البريطانية والأمريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة والدعوة إلى الشذوذ والانحراف ونسبة ذلك الى قرارات رسمية".

وتابع "يشكل هذا انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وعدواناً على الشعب العراقي في قيمه الإيمانية، وإساءة لكل القيم الدينية الثابتة"، مطالباً بـ"طرد السفيرين المعتدين ومن شاركهم في هذا العدوان الصارخ ضد القيم الإنسانية وحقوق الشعوب".

وأشار مراقبون، إلى أن الخالصي تناسى ما فعلته إيران وميليشياتها في العراق من قتل وتهجير أهل السنة في العراق وتخريب وتدمير المدن العراقية.

وأوضحوا أن الخالصي تناسى أيضا ميليشيات إيران للمتظاهرين العراقيين في التظاهرات الدائرة حاليا وقتلهم لأكثر من 500 متظاهر وإصابة أكثر من 30 ألف متظاهر.