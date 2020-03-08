بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
الخالصي يدعو لطرد السفيرين الأمريكي والبريطاني من العراق وينسى السفير الإيراني شمخاني يزعم: إيران كانت ومازالت تريد الأمن والاستقرار للعراق محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 05:15 م

شمخاني يزعم: إيران كانت ومازالت تريد الأمن والاستقرار للعراق

علي شمخاني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الأحد، أن تشكيل حكومة قوية وفاعلة ومنبثقة من أصوات الشعب العراقي، يمثل رغبة إيرانية دائمة، على حد قوله.

وقال شمخاني لدى لقائه مع رئيس جهاز الاستخبارات، مصطفى كاظمي في بغداد، إنه "نظرا للظروف السياسية والأمنية في العراق، فإن دور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية هام ومعقد للغاية لإدارة الظروف الجديدة".

ولفت شمخاني إلى "تأثير التطورات السياسية والأمنية في العراق على استقرار المنطقة وأمنها، وأعلن استعداد إيران لنقل تجاربها الاستخباراتية والأمنية إلى الأجهزة العراقية المعنية".

ونوه شمخاني إلى أن "انطلاق تظاهرات مليونية وتاريخية احتجاجا على الاحتلال الاميركي ودعما لاستقلالية العراق وسيادته الوطنية، بأنه مؤشر على ريادة الشعب العراقي في مسار طرد أميركا من المنطقة"، حسب زعمه.

وشرح امين المجلس الأعلى للأمن القومي الطاقات والفرص الواسعة للتعاون بين ايران والعراق ففي مختلف الجوانب الاقتصادية السياسية والامنية والثقافية، زاعما استمرار المشاورات بين كبار مسؤولي البلدين بأنه امر مؤثر وهام في تكامل الادوار الاقليمية ومواجهة مخططات الاعداء لتقسيم الدول الاسلامية وإضعافها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جواد الخالصي

الخالصي يدعو لطرد السفيرين الأمريكي والبريطاني من العراق وينسى السفير الإيراني 08 آذار 2020 05:34 م

مجلس القضاء الاعلى

القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف 08 آذار 2020 04:12 م

حسن-الكعبي

الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة 08 آذار 2020 04:02 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

القانونية النيابية: لايمكن الاتفاق على الانتخابات المبكرة مطلقا لهذا السبب 08 آذار 2020 03:48 م

عضو-مجلس-النواب-العراقي-ديار-برواري-810x463

حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة 08 آذار 2020 03:33 م

عالية نصيف

نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية 08 آذار 2020 03:30 م

هوشيار-عبدالله

هوشيار عبدالله يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة الى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب 08 آذار 2020 03:26 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

نائب يقاضي رئيس الجمهورية لهذا السبب | وثيقة 08 آذار 2020 03:24 م

التعليقات