شمخاني يزعم: إيران كانت ومازالت تريد الأمن والاستقرار للعراق

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الأحد، أن تشكيل حكومة قوية وفاعلة ومنبثقة من أصوات الشعب العراقي، يمثل رغبة إيرانية دائمة، على حد قوله.

وقال شمخاني لدى لقائه مع رئيس جهاز الاستخبارات، مصطفى كاظمي في بغداد، إنه "نظرا للظروف السياسية والأمنية في العراق، فإن دور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية هام ومعقد للغاية لإدارة الظروف الجديدة".

ولفت شمخاني إلى "تأثير التطورات السياسية والأمنية في العراق على استقرار المنطقة وأمنها، وأعلن استعداد إيران لنقل تجاربها الاستخباراتية والأمنية إلى الأجهزة العراقية المعنية".

ونوه شمخاني إلى أن "انطلاق تظاهرات مليونية وتاريخية احتجاجا على الاحتلال الاميركي ودعما لاستقلالية العراق وسيادته الوطنية، بأنه مؤشر على ريادة الشعب العراقي في مسار طرد أميركا من المنطقة"، حسب زعمه.

وشرح امين المجلس الأعلى للأمن القومي الطاقات والفرص الواسعة للتعاون بين ايران والعراق ففي مختلف الجوانب الاقتصادية السياسية والامنية والثقافية، زاعما استمرار المشاورات بين كبار مسؤولي البلدين بأنه امر مؤثر وهام في تكامل الادوار الاقليمية ومواجهة مخططات الاعداء لتقسيم الدول الاسلامية وإضعافها.