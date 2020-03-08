المحتجون العراقيون في ساحات الاعتصام يوجهون "صرخة استغاثة" لـ"الضباط الوطنيين"

مع استمرار عمليات القمع التي تمارس ضد المحتجين العراقيين على مدى خمسة أشهر منذ بدء الاحتجاجات العراقية، طالب معتصمو ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، من أسموهم بـ"الضباط الوطنيين" في وزارة الدفاع بالتدخل لحمايتهم من عمليات الخطف والقمع، مجدّدين رفضهم إعادة طرح "الأسماء المرفوضة" لمنصب رئيس الوزراء المقبل، إلاّ أنّه لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أي رد من وزارة الدفاع بخصوص هذه الدعوة.

ويتزامن رفض المحتجين لخيارات الكتل السياسية مع إعادة طرح مرشحين لمنصب رئيس الوزراء سبق رفضهم من قبل الحراك، أبرزهم محافظ البصرة أسعد العيداني، والوزيرين السابقين علي الشكري ومحمد شياع السوداني ورئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي.

استمرار تحاصص الدولة

ودعا معتصمو ساحة التحرير في بيان "الضباط الوطنيين في وزارة الدفاع إلى التدخل المباشر لحماية المتظاهرين والساحات، بعدما توالت حالات الاختطاف والقمع، من دون أن يكون لوزارة الداخلية، وهي المعني بحفظ الأمن، أي دور في حماية ساحات الاعتصام".

وأضاف البيان "الكتل السياسية مستمرة بخوض صراع تحاصص الدولة وتقاسم ثرواتها، متجاهلةً مطالب الشعب بتصحيح مسار العملية السياسية وإنهاء عرف المحاصصة الطائفية وتوافقات قوى السلطة التي تخدم مصالحها الضيّقة على حساب مصلحة البلاد، وهذا ما جسدته ثورة أكتوبر (تشرين الأول) عبر مطالبها، ونضال شبابها السلمي".

وعن التحركات السياسية المستمرة لاختيار رئيس جديد للحكومة، أكد المعتصمون وقوفهم "بالضد من أية محاولة لإعادة طرح أسماء قد رفضتها ساحات الاعتصام من قبل لتسلّم منصب رئاسة الوزراء، ولهذا فإن الثورة ليست بوارد تقديم حل أو طرح أسماء من أجل إخراج السلطة من مأزقها، وهي متمسكة بالشروط التي رفعتها الساحات كخطوة أولى صوب الحل".

وجددوا مطالبهم باختيار رئيس وزراء جديد "يتعهد بتنفيذ ما حددته الثورة من قبل، لجهة تنظيم انتخابات مبكرة يكون أقصى موعد لها نهاية العام الحالي، وفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

صرخة استغاثة

ورأى المستشار السابق في وزارة الدفاع معن الجبوري أن "الغاية من هذه الدعوة هو حدوث شيء شبيه لما حدث في مصر من حركة السيسي"، لافتاً إلى أن "الوضع العراقي مختلف نسبياً لأن الانتماءات والاتجاهات موجودة داخل المؤسسة العسكرية وهي ليست مؤسسة مستقلة، بل خاضعة إلى مزاج السلطة ولأكثر من جهة".

وأضاف "في حال تدخل ضباط وطنيون لحماية المحتجين وتطبيق القوانين، فهناك أذرع مسلحة، سواء كانت موالية للدولة أو لإيران، لكنها في النتيجة موالية للأحزاب وقد تشكل خطراً على هذه الحركة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة صعبة التطبيق حتى إن كانت مشاعر الضباط مع المحتجين، لكنهم غير قادرين على اتخاذها".



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