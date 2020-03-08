محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري ، اليوم الأحد، بغلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل خلال 24 ساعة تجنبا لتفشي فيروس كورونا.



وقال الجبوري في بيان، إنه وجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل خلال 24 ساعة تجنبا لتفشي فيروس كورونا.



وأضاف الجبوري، أن القرار استثنى عجلات نقل المواد الغذائية والوقود والبضائع بالإضافة لعدد من المقررات التي اتفقت عليها خلية الازمة.



