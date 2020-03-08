بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 04:24 م

محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة

نجم الجبوري
وجه محافظ نينوى نجم الجبوري ، اليوم الأحد، بغلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل خلال 24 ساعة تجنبا لتفشي فيروس كورونا.

وقال الجبوري في بيان، إنه وجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل خلال 24 ساعة تجنبا لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف الجبوري، أن القرار استثنى عجلات نقل المواد الغذائية والوقود والبضائع بالإضافة لعدد من المقررات التي اتفقت عليها خلية الازمة.

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