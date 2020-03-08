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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 04:12 م

القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف

مجلس القضاء الاعلى

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، كافة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عقد اليوم، مع رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك".

وتابع، أن "المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها وحيث ان هذه الادعاءات غير صحيحة كون موقف المرجعية بخصوص ذلك واضح من خلال خطبة الجمعة فقط، لذا تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها".

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