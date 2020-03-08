بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 04:02 م

الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة

حسن-الكعبي

أثنى حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، على الدور الكبير والتضحيات الوطنية النبيلة التي قدمتها المرأة العراقية طوال فترة النظام الدكتاتوري والحروب والصراعات التي أحاطت بها، وصولا إلى مرحلة المواجهة ضد الإرهاب التي كان لها أدوار بارزة في تقديم الدعم والاستبسال جنب الى جنب مع مقاتلينا الأبطال ، وكانت رمزا لا يستهان به للإخلاص والصبر والشموخ.

وأكد الكعبي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 اذار 2020 على دور المرأة الريادية في بناء الوطن والمجتمع والاسرة ، مبديا حرص مجلس النواب على تشريع كافة القوانين التي ترعى المرأة وتُعنى بحقوقها ومكانتها على الصعيد القيادي والاداري ، سيما مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة ، اضافة الى منحها دور اكبر يوازي جدارتها وكفاءتها ضمن المفاصل السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها .

ووجه الكعبي ألف تحية للمرأة العراقية المخلصة لوطنها وعائلتها اينما كانت ..

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الاعلى

القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف 08 آذار 2020 04:12 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

القانونية النيابية: لايمكن الاتفاق على الانتخابات المبكرة مطلقا لهذا السبب 08 آذار 2020 03:48 م

عضو-مجلس-النواب-العراقي-ديار-برواري-810x463

حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة 08 آذار 2020 03:33 م

عالية نصيف

نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية 08 آذار 2020 03:30 م

هوشيار-عبدالله

هوشيار عبدالله يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة الى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب 08 آذار 2020 03:26 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

نائب يقاضي رئيس الجمهورية لهذا السبب | وثيقة 08 آذار 2020 03:24 م

محمد الخالدي

محمد الخالدي يطالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء وعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة 08 آذار 2020 03:15 م

عاجل 1

عاجل.. مكتب رئيس الوزراء ينفي إصابة موظفين فيه بفيروس كورونا 08 آذار 2020 03:14 م

التعليقات