الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة

أثنى حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، على الدور الكبير والتضحيات الوطنية النبيلة التي قدمتها المرأة العراقية طوال فترة النظام الدكتاتوري والحروب والصراعات التي أحاطت بها، وصولا إلى مرحلة المواجهة ضد الإرهاب التي كان لها أدوار بارزة في تقديم الدعم والاستبسال جنب الى جنب مع مقاتلينا الأبطال ، وكانت رمزا لا يستهان به للإخلاص والصبر والشموخ.

وأكد الكعبي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 اذار 2020 على دور المرأة الريادية في بناء الوطن والمجتمع والاسرة ، مبديا حرص مجلس النواب على تشريع كافة القوانين التي ترعى المرأة وتُعنى بحقوقها ومكانتها على الصعيد القيادي والاداري ، سيما مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة ، اضافة الى منحها دور اكبر يوازي جدارتها وكفاءتها ضمن المفاصل السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها .

ووجه الكعبي ألف تحية للمرأة العراقية المخلصة لوطنها وعائلتها اينما كانت ..