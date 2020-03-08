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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 آذار 2020 03:48 م

القانونية النيابية: لايمكن الاتفاق على الانتخابات المبكرة مطلقا لهذا السبب

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اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، الاحد، عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة في العراق لاسباب سياسية وفنية، مبينا ان حل مجلس النواب بحاجة الى اغلبية مطلقة غير ممكنة التحقيق.
وقال العقابي في تصريح  له ان “اجراء انتخابات مبكرة نيابية  لا يمكن الحدوث دون تحديد خرائط المدن والحدود الادارية والاتفاق على حصص كل مدينة او قضاء من النواب”، مبينا ان “بعض المناطق المتنازع عليها لا يمكن الاتفاق على حدودها الادارية ما يجعل الامور اكثر عرضة للتعقيد”.
واوضح ان “الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة بحاجة الى طلب من رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية وبموافقة الاغلبية المطلقة من قبل  البرلمان على حل المجلس بواقع 166 نائبا وهو غير ممكن في الوقت الراهن”.
وأشار العقابي إلى ان “القوى السياسية تحاول ان تماطل في بقاء الحكومة المستقيلة اطول وقت ممكن من اجل الاستفادة منها وعدم اجراء انتخابات مبكرة مهما كلف الثمن”. 
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