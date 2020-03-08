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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 آذار 2020 03:36 م

رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق

سعد كمبش

اكد رئيس ديوان الوقف السني  سعد كمبش ، ان الشيعة والسنة شعب واحد، فيما اشاد بدور  المرجعية الدينية  ووصفها بانها " صمام  الامان والمنقذ في كل الازمات التي يمر بها العراق".

وقال مدير اعلام العتبة الحسينية علي شبر الحسيني:" ان رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش زار مرقد الامام الحسين  والتقى ممثل المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ".

واضاف الحسيني :"  ان كمبش اكد  اهمية مرجعية النجف  المتمثلة بالمرجع الديني الاعلى  علي السيستاني، وعدها صمام الامان للعراق والمنقذ في كل الازمات ".

واشار الى :" ان  اللقاء شهد بحث الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة خطر (فايروس كورونا) وضرورة التوعية بهذا الشأن، من خلال استثمار المنابر والمساجد، والتأكيد على ضرورة مواجهته جميعا بروح عالية واستغلال جميع الموارد لتقليل الاصابات ".

وعبر رئيس الوقف السني، عن التلاحم القوي بين ابناء الشعب العراقي، مؤكدا  :" ان السنة والشيعة يوجهون رسالة على الجميع فهمها، وهي انهم ينتمون الى العراق، ارض الانبياء، والى امة واحدة، ولهم تاريخ واحد ".

 

ف.ا

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