حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة



اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني :" ان الكتل الكردستانية لا تعترض على اي مرشح لرئاسة الحكومة بحال اتفق الشيعة ".



وقال النائب عـن كتلة الحزب البرلمانية ديـار بـرواري، في تصريح صحفي :" لم يتم طــرح مـرشـحـين جـــدد، الا ان الاسـمـاء الـتـي كـانـت مـطـروحـة اعـيـد طـرحـهـا من جـديـد بشكل مباشر او غير مباشر".



واضاف برواري :" ان الــقــوى الـكـردسـتـانـيـة لم تمانع في اختيار اية شخصية تطرح بعد اتفاق المكون الشيعي عليها "، منوهاً بان "مبادئ الاكراد واضحة، بان يكونوا شركاء حقيقيين في البرنامج الحكومي او التشكيلة الحكومية ".



وبين برواري :" ان المـكـون الـكـردي ليس لديه اي اعتراض عـلـى اية شخصية طـالمـا تحفظ حقوق المـــكـــون، وتــضــعها وفــق الـدسـتـور والـقـانـون كـأسـاس فـي عملية الـتـشـكـيـلـة الـحـكـومـيـة او الآلــيــات الـتـي تتبعها في التشكيل".



ف.ا