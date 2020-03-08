الرافدين يعلن زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار





اعلن مصرف الرافدين عن زيادة منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار .



وقال في بيان اليوم , انه تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار ".



ودعا المصرف , المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات ".



واوضح البيان , ان مدة تسديد القرض 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرًا ".



ف.ا