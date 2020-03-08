خبير اقتصادي يقترح على الحكومة الاستدانة من خزين البنك المركزي لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي





اقترح خبير اقتصادي على الحكومة، الاستدانة من الخزين المالي الموجود لدى البنك المركزي العراقي من اجل تغطية المتطلبات الضرورية للبلاد ومواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الناجم عن تهاوي اسعار النفط عالميا، بسبب المخاوف من فايروس كورونا.



وقال ملاذ الامين ان (العراق مقبل على ازمة مالية كبيرة بسبب اعتماد موازنته السنوية على عائدات النفط وهذا الخلل مستمر منذ عام 2005 نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة دعوات المراقيبن والخبراء الاقتصاديين بضرورة تنويع مصادر الايرادات التي من شأنها ان تساعد في رفد الموزانة بأموال اضافية تسهم بمواجهة اي ازمة طارئة تتسبب بتهاوي اسعار الخام عالميا)، .



واضاف ان (انخفاض اسعار النفط جاء نتيجة مخاوف عالمية من تفشي كورونا ، الامر الذي ادى الى ضعف النمو وعدم الاقبال على شراء النفط وبالتالي بدأ اثار ذلك واضحا على انخفاض الاسعار)، .



واكد الامين ان (هناك تدابير عاجلة يمكن اللجوء اليها لتفادي الانهيار الاقتصادي منها الاستدانة من البنك المركزي لتغطية النفقات الضرورية وسد عجز الموازنة ، حيث يمكن استرجاعها بعد تعافي اسعار الخام مع التشديد على عدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي يرتب على العراق فوائد تزيد من اعبائه ولا يمكن تسديدها في الوقت الراهن)، .



واشار الى ان (وضع المواطن لا يتحمل الان فرض او زيادة بالضرائب وبالتالي على الحكومة ايجاد سبل حقيقية لمعالجة الازمة بعيدا على رواتب الموظفين والمتقاعدين).



ف.ا