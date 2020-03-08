محمد الخالدي يطالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء وعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة



طالب رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، رئيس الجمهورية باختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء وعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة.



وقال في بيان صحفي ان : تجاوز المحاصصة والعبور الى الفضاء الوطني بعيدا عن كل المسميات الضيقة هو الاساس الذي انطلقت من خلاله القوى الوطنية ومن بينها بيارق الخير في دعمها لشخص محمد توفيق علاوي كمرشح سابق لرئاسة مجلس الوزراء، مبينا ان تلك الشروط والمواصفات كانت وما زالت وستبقى هي الاساس في دعمنا لاي مرشح يتم طرح اسمه مستقبلا.



واضاف الخالدي ان : الجماهير خرجت الى الشارع منذ عدة اشهر للمطالبة بالتغيير والاصلاح، وهو المنطلق في اي حوارات تجري مستقبلا لتشكيل اي حكومة، مبينا ان: موقف بيارق الخير والقوى والشخصيات الوطنية المتحالفة معها ما زال ثابتا بقناعة كاملة في ضرورة توفر المواصفات والشروط التي طالبت بها الجماهير والتي نؤمن بها كحل جذري لكل مشاكل البلد في اي شخصية تتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.



واوضح ان : رئيس الجمهورية بصفته الحامي للدستور، مطالب بعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة وان يمضي بكل قوة في ترشيح شخصية مستقلة مقبولة من الشارع وقوية ولا ترضخ لضغوط دعاة المحاصصة والتحزب، لاننا برضوخنا لاسمح الله لدعاة المحاصصة فاننا حينها سنكون قد تخلينا عن دماء الشهداء وجميع التضحيات التي قدمتها الجماهير طيلة الفترة السابقة من اجل الاصلاح والعبور الى الفضاء الوطني الاوسع بعيدا عن المسميات الضيقة التي اوصلت البلد الى حافة الانهيار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.



ف.ا