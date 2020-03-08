بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 آذار 2020 03:12 م

لبنان تعلن توقفها عن سداد الديون الخارجية .. وخبراء يحذرون من تداعيات سلبية لهذه الخطوة

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

يقود إعلان الحكومة اللبنانية التخلف عن سداد أدوات دين مقومة بالدولار (سندات)، لبنان نحو تداعيات سلبية بالنسبة لدائني لبنان من حملة السندات، ومؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني.

وأعلن لبنان، السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس (غدا الإثنين)؛ ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
ويرتقب أن تتعرض البلاد إلى ضغوطات من حملة السندات المستحقة، وهو سيناريو متوقع خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بيروت، وطالت القطاعين المالي والنقدي؛ ما تسبب في تراجع العملة المحلية الليرة وانتعاش السوق الموازية.

وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تراجع سعر الليرة إلى 2500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق الموازية (السوداء)، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1507 ليرات بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة اللبنانية، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، عن التخلف عن سداد سندات أخرى تستحق في أبريل/نيسان المقبل بقيمة إجمالية 2.7 مليار دولار تستحق على شريحتين، بقيم مليارين وشريحة ثانية بـ700 مليون دولار أمريكي.
إلا أن السيناريو الأكثر صعوبة على البلاد، هو إعلان وكالات التصنيف الائتمانية خفض تصنيف الديون السيادية للبنان، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري؛ ما يعني أن صعوبات ستواجهها البلاد بشأن صورتها التمويلية مع الدول المقرضة.
والشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف لبنان من ‭‭‭CAA2‬‬‬ إلى CA، والنظرة المستقبلية إلى "مستقرة".
ويعني تصنيف CA أن البلد في حالة تأخر عن سداد التزاماته الإيداعية أو الديون؛ ويُعَد التصنيف C هو الأدنى في التقييم، وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة.
وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتكبّد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي.
كما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
كما قامت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الشهر الماضي، بخفض تصنيف لبنان إلى cc/c من ‭‭CCC/C‬‬ توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف مجددا إذا تخلفت الحكومة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين.
وعزت الوكالة خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها بأن إعادة الهيكلة، أو عدم السداد في دين الحكومة أصبح في حكم المؤكد بصرف النظر عن التوقيت، موضحة أن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.
ويعني خفض التصنيف الائتماني للبنان، أن الحكومة في البلاد والبنك المركزي لن يكونا قادرين على طلب أي قروض من الدول أو المؤسسات، لعدم توافر أدوات السداد، وهذا سيضع الحكومة في أزمة جديدة مرتبطة بالثقة مع الدائنين.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عادل عبد المهدي

عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة 08 آذار 2020 03:46 م

701b8835-1247-49d2-a6e8-5df4f17a9237

كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين .. والصحة تعلن عن إحصائية مرعبة والجيش والحرس الثوري يتدخلان 08 آذار 2020 03:03 م

البيت الشيعي

قلق كبير داخل البيت الشيعي.. وائتلاف العبادي يحذر من انهيار العراق 08 آذار 2020 11:05 ص

مجلس النواب العراقي

خلافات حادة بين الكتل السياسية.. شروط جديدة في ترشيح رئيس الحكومة العراقية 08 آذار 2020 10:01 ص

كورونا

تُصدر عدة توجهيات لخلية الأزمة.. نقابة الأطباء: مواجهة كورونا مهمة وطنية في العراق 08 آذار 2020 09:33 ص

a14e8743-e74f-46cd-bec8-98c88ead85db_16x9_1200x676

حالة رعب تسيطر على الإيرانيين لاستفحال كورونا وعجز السلطة 08 آذار 2020 01:40 ص

thumbs_b_c_601c5210f73e554bf3ca9f28f05e142c

إيران في متاهة المرض والجهل والاستبداد.. كورونا هجوم بيولوجي! 08 آذار 2020 01:12 ص

عادل عبد المهدي

خيبة تجر خيبة.. إعادة عبد المهدي لرئاسة الوزراء يفجر العراق 08 آذار 2020 01:06 ص

التعليقات