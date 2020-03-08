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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 03:10 م

الدهلكي: رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود خط أحمر

رعد الدهلكي

أكد نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب رعد الدهلكي، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود خط أحمر ولا نسمح بالمساس بها تحت أي ظرف كان.

وقال الدهلكي في بيان، إن "الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب وان تعالج مشاكلها بعيدا عن ارزاق المواطن البسيط"، مبينا ان "الظروف التي مر بها البلد اقتصاديا في فترة الحرب على داعش الارهابي كانت قاسية جدا ورغم هذا لم يتم المساس بالرواتب تحت اي عنوان، وتم تضمين هذا المبدأ ضمن الموازنات السابقة".

وأضاف الدهلكي، أن "هنالك اليوم شريحة كبيرة من المتقاعدين والعقود في دوائر الدولة لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر، وهذا الامر لا يمكن القبول به او السكوت عنه، فالحكومة ملزمة بتوفير تلك الرواتب وان تعمل على تقليص الانفاقات غير الضرورية والحد من فوضوية الانفاقات غير المبررة لتغطية تلك المبالغ"، مستغربا "ازدواجية الحكومة في تعاملها مع الامور، فهي بوقت الرخاء لا تتذكر الموظفين والمتقاعدين ولا تتخذ اي خطوات لزيادة رواتبهم، لكنها في وقت الضيق فاول ما تذهب له هو الاقتطاع او التاخير لرواتب هذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي".

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