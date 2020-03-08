ميسان تحول سيولها الى البصرة لتخفيف الملوحة فيها





اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان، عن تحويل مياه السيول المتكونة نتيجة الأمطار الأخيرة ، الى محافظة البصرة للحد من نسبة الاملاح وتعزيز الخزين لأهوارها.



وقال مدير الموارد علي فالح:" ان المديرية اتخذت كافة التدابير والاحترازات اللازمة لمواجهة خطر السيول عبر تقوية السداد الترابية على طول الطريق الممتد من قضاء علي الغربي حتى محافظة واسط ".



واضاف:" ان مياه السيول تم توزيعها باتجاه الاهوار للاستفادة من تلك الكميات من المياه وخزنها ، مع اطلاق جزء منها باتجاه محافظة البصرة لتقليل تراكيز الاملاح هناك ".





واضاف :" ان المديرية في حالة استنفار كامل لمتابعة جميع السدود التي تقع على كتف نهر دجلة والاماكن الرخوة التي من الممكن ان تحدث فيها تكسرات ".