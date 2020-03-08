الفتح : لاتوافق حتى الان على رئيس الوزراء الجديد



اكد تحالف الفتح، عدم تحقيق اي توافق بين الكتل السياسية بخصوص تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد لغاية الان، رغم اجراء اجتماعات بهذا الصدد.



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية في تحالفي الفتح والبناء لم تتفق لغاية الان على شخصية معينة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي "، مبينا :" ان قيادات في تحالف البناء تلقت تعهدات من رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم التدخل مرة أخرى في قضية ترشيح شخصية رئيس الوزراء الجديد ".



واضاف :" ان حوارات الكتل السياسية ، لا سيما الشيعية ، مستمرة بغياب تحالف سائرون "، مؤكدا ضرورة الحصول على دعم الكتل السنية والكردية في اختيار مرشح جديد يلبي طموحات المرحلة المقبلة ".