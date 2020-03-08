تجدد التظاهرات في مدينة الناصرية وإغلاق تقاطع البهو

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتجدد التظاهرات في مدينة الناصرية وإغلاق تقاطع البهو بالإطارات.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن " تظاهرات محافظة ذي قار، عادت مجددا، في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وقام المتظاهرين بإغلاق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة".



وأضاف المصدر أن "المتظاهرين قطعوا تقاطع البهو للمطالبة بإقالة قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الأسدي".



وكانت الاعتصامات مستمرة وسط ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، للمطالبة بإصلاح الواقع السياسي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الواقعي الخدمي في البلاد.