نائبة كردية تتساءل : هل هناك ارادة سياسية حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة ؟





اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، صعوبة اجراء انتخابات مبكرة وفق المعطيات المتوفرة حاليا ..



وقالت خليل في تصريح صحفي :" ان اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى نحو سنة، في حين ان الدورة البرلمانية لم يتبق لها سوى سنتين" ، مبنة :" ان العجز في الميزانية سيؤثر بشكل سلبي في تخصيص الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات ، فضلاً عن عرقلة التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراؤه نهاية هذا العام ، والذي يمثل الحجر الاساس في قانون الانتخابات، لكونه يحدد الدوائر الانتخابية وعدد السكان في كل دائرة، وكيفية معالجة مشكلة بعض الدوائر التي تحوي عددا من المكونات ".



وتساءلت :" هل هناك ارادة سياسية حقيقية في اجراء الانتخابات المبكرة ، وما مدى توفر الامكانات الكاملة لدى مفوضية الانتخابات ، لاسيما عقب التغييرات التي حصلت فيها، واحتياجهم الى التدريب والخبرة، خصوصا اذا ما ادرنا ان تكون لدينا انتخابات نزيهة بشكل عملي وعلمي دقيق".