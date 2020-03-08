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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 08 آذار 2020 11:51 ص

نائبة كردية تتساءل : هل هناك ارادة سياسية حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة ؟

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نائبة كردية تتساءل : هل هناك ارادة سياسية حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة ؟


اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني  خالدة خليل، صعوبة اجراء انتخابات مبكرة وفق المعطيات المتوفرة حاليا ..

وقالت خليل في تصريح صحفي :" ان  اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى نحو سنة، في حين ان الدورة البرلمانية لم يتبق لها سوى سنتين" ، مبنة :"  ان العجز في الميزانية سيؤثر بشكل سلبي في تخصيص الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات ، فضلاً عن عرقلة التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراؤه نهاية هذا العام ، والذي يمثل الحجر الاساس في قانون الانتخابات، لكونه يحدد الدوائر الانتخابية وعدد السكان في كل دائرة، وكيفية معالجة مشكلة بعض الدوائر التي تحوي عددا من المكونات ".

وتساءلت :"  هل هناك ارادة سياسية حقيقية في اجراء الانتخابات المبكرة ، وما مدى توفر الامكانات الكاملة لدى مفوضية الانتخابات ، لاسيما عقب  التغييرات التي حصلت فيها، واحتياجهم الى التدريب والخبرة، خصوصا اذا ما ادرنا ان تكون لدينا انتخابات نزيهة بشكل عملي وعلمي دقيق".
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