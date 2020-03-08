نائب سابق : استقالة عبد المهدي مناورة سياسية .. والمالكي اقوى المرشحين لخلافته !



قال النائب السابق وائل عبد اللطيف :" ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد يكون اقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد فشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي".



واوضح عبد اللطيف في تصريح متلفز :" ان ولادة حكومة عبد المهدي لم تكن سليمة من الناحيتين القانونية والدستورية ، وان استقالته كانت مناورة سياسية ، والحلبوسي اخطأ بقبول الاستقالة".



واوضح :" ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد يكون اقوى المرشحين لرئاسة الوزراء بعد فشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان".



واشار الى :"ان المالكي يحظى بقبول واسع لتولي رئاسة الحكومة الجديدة من الكتل الشيعية والسنية والكردية ، حيث هناك توافق فيما بينها على توليه رئاسة مجلس الوزراء الجديد ".