بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 08 آذار 2020 11:45 ص

نائب سابق : استقالة عبد المهدي مناورة سياسية .. والمالكي اقوى المرشحين لخلافته !

w1240-p16x9-RTX7B1H9
نائب سابق : استقالة عبد المهدي مناورة سياسية .. والمالكي اقوى المرشحين لخلافته !

قال  النائب السابق وائل عبد اللطيف :"  ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد يكون اقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد فشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي".

واوضح  عبد اللطيف في تصريح متلفز :"  ان ولادة حكومة عبد المهدي لم تكن سليمة من الناحيتين القانونية والدستورية ، وان استقالته كانت مناورة سياسية ، والحلبوسي اخطأ بقبول الاستقالة".

واوضح :" ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد يكون اقوى المرشحين لرئاسة الوزراء بعد فشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في  البرلمان".

واشار الى :"ان المالكي يحظى بقبول واسع لتولي رئاسة الحكومة الجديدة  من الكتل  الشيعية والسنية والكردية ، حيث هناك توافق فيما بينها على توليه رئاسة مجلس الوزراء الجديد ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الاعلى

القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف 08 آذار 2020 04:12 م

حسن-الكعبي

الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة 08 آذار 2020 04:02 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

القانونية النيابية: لايمكن الاتفاق على الانتخابات المبكرة مطلقا لهذا السبب 08 آذار 2020 03:48 م

عضو-مجلس-النواب-العراقي-ديار-برواري-810x463

حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة 08 آذار 2020 03:33 م

عالية نصيف

نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية 08 آذار 2020 03:30 م

هوشيار-عبدالله

هوشيار عبدالله يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة الى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب 08 آذار 2020 03:26 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

نائب يقاضي رئيس الجمهورية لهذا السبب | وثيقة 08 آذار 2020 03:24 م

محمد الخالدي

محمد الخالدي يطالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء وعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة 08 آذار 2020 03:15 م

التعليقات