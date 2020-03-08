سائرون : اغلب الكتل تريد بقاء الوضع كما هو



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان الكتل السياسية سترفض اي شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء ، تحظى بدعم تحالفي سائرون والفتح.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية غير مؤمنة بالنهج السياسي لتحالف سائرون وتخشى خسارة مكاسبها السياسية في حال شكلت حكومة يدعمها التحالف "، لافتا الى :" ان الكتل السياسية السنية والكردية سترفض أي رئيس وزراء يدعمه تحالفا الفتح وسائرون ، لانهم متخوفون من خسارة مكاسبهم ومغانمهم السياسية”.



وأضاف أن “اغلب الكتل السياسية تريد بقاء الوضع كما هو عليه للحفاظ على مكاسبها السياسية ولا ترغب بشخصية مستقلة القرار”، مبينا :" ان تحالف سائرون يريد شخصية رئيس الوزراء مستقلة القرار ولا تخضع للكتل السياسية بالقرارات الحكومية كاخراج القوات الاجنبية من البلاد ووضع برنامج اقتصادي هادف ".