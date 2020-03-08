بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 آذار 2020 11:05 ص

قلق كبير داخل البيت الشيعي.. وائتلاف العبادي يحذر من انهيار العراق

البيت الشيعي

أكد مراقبون، أن فرص الوفاء بالمهلة ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام من المهلة الدستورية الجديدة التي أمدُها أسبوعان لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية بعد انسحاب محمد توفيق علاوي.

من جانبه، أكد النائب محمد سالم الغبان، أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تُبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية.

وأضاف الغبان، أن السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول.

وتابع: توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل.

بينما حذر ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، من عجز مالي يشّل التزامات العراق، ويعرض البلاد لانهيار أمني مجتمعي، متهما الحكومة باتباع سياسة مالية اقتصادية بائسة أدت إلى العجز المالي والاقتصادي.

من جانبه، أكد النائب حسين عرب، أنه لا فيتو على اسم محدد ممن سيتولى رئاسة الحكومة.

وأوضح، أن "الأسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً".

وأضاف، أن "الأمر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، وإلى الآن (لا فيتو) على اسـم محدد، فقط هناك عـدم اتفاق على بعض الأسـمـاء".

كما بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن الكتل السياسية تبحث عن رئيس وزراء وفق مقاساتها الخاصة من أجل تلبية مصالحها الضيقة، لافتا إلى أن مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على حكومة علاوي.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن مصطلح إرضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، إضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراراه.

وأوضح أن رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى.

وبين أن الدستور يحتوي على بعض الثغرات ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها، لافتا إلى أن مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة علاوي، إذ يعقد الجلسة ويصوت اما بالموافقة على كابينة علاوي أو رفضها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عادل عبد المهدي

عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة 08 آذار 2020 03:46 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

لبنان تعلن توقفها عن سداد الديون الخارجية .. وخبراء يحذرون من تداعيات سلبية لهذه الخطوة 08 آذار 2020 03:12 م

701b8835-1247-49d2-a6e8-5df4f17a9237

كورونا يواصل حصد أرواح الإيرانيين .. والصحة تعلن عن إحصائية مرعبة والجيش والحرس الثوري يتدخلان 08 آذار 2020 03:03 م

مجلس النواب العراقي

خلافات حادة بين الكتل السياسية.. شروط جديدة في ترشيح رئيس الحكومة العراقية 08 آذار 2020 10:01 ص

كورونا

تُصدر عدة توجهيات لخلية الأزمة.. نقابة الأطباء: مواجهة كورونا مهمة وطنية في العراق 08 آذار 2020 09:33 ص

a14e8743-e74f-46cd-bec8-98c88ead85db_16x9_1200x676

حالة رعب تسيطر على الإيرانيين لاستفحال كورونا وعجز السلطة 08 آذار 2020 01:40 ص

thumbs_b_c_601c5210f73e554bf3ca9f28f05e142c

إيران في متاهة المرض والجهل والاستبداد.. كورونا هجوم بيولوجي! 08 آذار 2020 01:12 ص

عادل عبد المهدي

خيبة تجر خيبة.. إعادة عبد المهدي لرئاسة الوزراء يفجر العراق 08 آذار 2020 01:06 ص

التعليقات