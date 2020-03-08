بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 آذار 2020
آخر الأخبار
محافظ نينوى يوجه بغلق جميع منافذ الدخول إلى الموصل خلال 24 ساعة القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة نزاع عشائري في مدخل مستشفى لامراض القلب وسط بغداد ! العثور على جثة رجل اربعيني مجهول الهوية في كركوك رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 08 آذار 2020 11:02 ص

ائتلاف النصر يحذر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة بسبب السياسة المالية البائسة

763953-ائتلاف-العبادي
ائتلاف النصر يحذر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، بسبب السياسة المالية البائسة



حذر ائتلاف النصر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امني مجتمعي بسبب سياسة مالية اقتصادية بائسة ادت الى العجز المالي والاقتصادي.

وقال الإئتلاف في بيان" انّ فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما ان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام".

وأضاف" انّ التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي،  اديا الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي،  مبينا ان ملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم".

ورأى ائتلاف النصر انّّ غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها، ،.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الاعلى

القضاء يتوعد بإجراءات قانونية بحق من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف 08 آذار 2020 04:12 م

حسن-الكعبي

الكعبي يؤكد على دور المرأة العراقية في بناء الوطن والمجتمع والأسرة 08 آذار 2020 04:02 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

القانونية النيابية: لايمكن الاتفاق على الانتخابات المبكرة مطلقا لهذا السبب 08 آذار 2020 03:48 م

عضو-مجلس-النواب-العراقي-ديار-برواري-810x463

حزب بارزاني : لانعترض في حال اتفق الشيعة 08 آذار 2020 03:33 م

عالية نصيف

نصيف: الفاسدون في الوزارات يتسابقون لإبرام العقود لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية 08 آذار 2020 03:30 م

هوشيار-عبدالله

هوشيار عبدالله يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة الى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب 08 آذار 2020 03:26 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

نائب يقاضي رئيس الجمهورية لهذا السبب | وثيقة 08 آذار 2020 03:24 م

محمد الخالدي

محمد الخالدي يطالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء وعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة 08 آذار 2020 03:15 م

التعليقات