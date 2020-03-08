الداخلية تقرر ايقاف العمل بجميع دوائر الاحوال المدنية والاقامة والجوازات لمدة اسبوع





اعلنت مديرية الاحوال العامة في وزارة الداخلية عن ايقاف العمل باصدار المستمسكات في جميع دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لمدة اسبوع واحد، بدءا من اليوم الاحد بسبب فايروس كورونا.