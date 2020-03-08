الداخلية تقرر ايقاف العمل بجميع دوائر الاحوال المدنية والاقامة والجوازات لمدة اسبوع

اعلنت مديرية الاحوال العامة في وزارة الداخلية عن ايقاف العمل باصدار المستمسكات في جميع دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لمدة اسبوع واحد، بدءا من اليوم الاحد بسبب فايروس كورونا. Copy أخبار متعلقة الخارجية تعلن إيقاف خدمات الدائرة القنصلية لمدة أسبوع بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع وزير العمل: أكثر من مليون و300 ألف شخص تقدموا لمنحة طوارئ العاطلين عن العمل النزاهة تضبط مدير الاحوال المدنية والجوازات في الديوانية متلبساً بالرشوة مفتشية الداخلية تكتشف زراعة 97 قيداً وهمياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الرصافة الاحوال المدنية تعلن اغلاق دائرتين لها في كركوك