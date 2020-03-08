علاوي: حملات التسقيط ضدي ما زالت مستمرة

أكد المكلف السابق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، أن حملات التسقيط ضده ما زالت مستمرة.

وقال علاوي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، قائلا :"لا زالت حملات التسقيط من قبل الفاسدين تجاه محمد علاوي تتوالى، فمن رسالة مفبركة موجهة الى السفارة البريطانية للأسف لم يتحرى هذا المحتال حتى على توقيعي فكانت الرسالة بتوقيع يختلف اختلافاً كاملاً عن توقيع محمد علاوي وبأسلوب رخيص هدفه تسقيط محمد علاوي".

وأضاف :"هناك مقولات اخرى كاذبة كتسليم الراية الى الإمام الكذائي وغيرها من الافتراءات الرخيصة التي لا يصدق بها اي انسان عاقل ولا تستحق الرد عليها".

وتابع :"أمل من المواطن الكريم ان يتحرى الصدق فيما ينقل عني".

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، قد تداولت يوم أمس السبت، رسالة موجهة إلى السفارة البريطانية، يطلب فيها المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، اعادة النظر بقراره الذي تخلى به عن الهوية البريطانية، اثناء فترة تشكيله.