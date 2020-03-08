سائرون : الأسماء التي يتم تداولها حاليا للترشيح لمنصب رئيس الوزراء لن تكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة





اكدت كتلة تحالف سائرون النيابيـة ، ان الأسماء التي يتم تداولها حاليا للترشيح الى منصب رئيس الوزراء لن تكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة.



وقال النائب عن التحالف، محمد الغزي، في تصريح صحفـي ان « المفاوضات مازالت قائمة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية، برهم صالح، لاختيار شخصيـة غير جدلية تحظى بالمقبولية الوطنية وتحقق مطالب المتظاهرين «. مشيرا الى استمرار الاجتماعات المشتركة لقادة وممثلي الكتل السياسية حول اختيار المرشح الافضل.



واضاف ان « اغلب الأسماء التي يتم تداولها حاليا للترشيح لمنصب رئاسة الوزراء، لن تكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة«. مبينا ان « رئيس الوزراء المكلف يجب ان يكون مستقلا وبعيدا عن الأحزاب السياسية، ويعد بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك يكون قادرا على فرض الأمن وسلطة القانون في البلد، وتلبية مطالب المتظاهرين بتحقيق اصلاحات جذرية حقيقي.