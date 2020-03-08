نائب عن الحكمة يكشف عن حراك نيابي للضغط على السياسيين لترشيح شخصية شبابية لرئاسة الوزراء







كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.



وقال عضو الكتلة، النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي: إن”هناك حراكاً جديداً داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل الشيعية للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سبقه”. موضحاً أن”المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليست لديه أية جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق، وألا يكون مرفوضاً أو جدلياً، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى”.



وأشار إلى أن”هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان، وبدأ عملهم، الجمعة، بلقاء القادة السياسيين الشيعة لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان، بغض النظر عن كتلهم”. لافتاً إلى أن “الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى اليوم، وتم طرح أسماء عديدة، بعضها استبعدت، والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية”.