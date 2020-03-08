نائب كردي يرجح تمرير مرشح رئاسة الوزراء المقبل بسهولة بالبرلمان عكس محمد علاوي









رجح النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، جمال كوجر، تمرير مرشح رئاسة الوزراء المقبل بسهولة داخل مجلس النواب على عكس رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال، كوجر، ان موضوع حسم رئاسة الوزراء تكون داخل البيت الشيعي، ولم تتدخل الكتل الاخرى بهذا الموضوع. مبينا: ان الكتل الكردية والسنية تنتظر بفارغ الصبر تكليف شخصية جديدة تستطيع ان تتجاوز الازمة التي يمر به البلد حاليا، لا سيما انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع ان ينتشر في عموم البلاد، بسبب الاجراءات الصحية المتخذة ضعيفة جدا.



واستبعد كوجر ان يواجه رئيس الوزراء الجديد التحديات نفسها التي واجهها محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، لافتا الى: ان علاوي قد همّش الكتل السياسية والاحزاب والمكونات، لذلك لم يستطع المقاومة امام الجميع فسقط..