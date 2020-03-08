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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 08 آذار 2020 10:39 ص

مظهر محمد صالح : انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على رواتب الموظفين

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مظهر محمد صالح : انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على رواتب الموظفين




اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح انه لا مخاوف على رواتب موظفي الدولة من انخفاض اسعار النفط. 

وقال صالح في تصريح صحفي  :" ان  الحكومة العراقية تعتقد بان رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها ". 

واضاف :" ان  هناك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة ، منها ضغط الانفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة ، اضافة إلى معالجات اخرى ". 

واشار  الى :" ان ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف او المتقاعد "، مبيناً :" ان الانخفاض في اسعار النفط يترك تأثيراً ،لكن هناك معالجات مالية صارمة".
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