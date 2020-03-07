الصحة : تسجيل 8 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 7 منها في بغداد





أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (07 آذار، 2020) تسجيل 8 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 7 منها في العاصمة بغداد.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في بيان، أن الوزارة "أعلنت تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف".



وأشار الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".



ولفت الى ان "الوزارة تؤكد على تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين، وتدعو الوزارة وتؤكد على اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الافراد والمجتمع".



قبل ذلك، وصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 48 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين، والاخرين كانوا جميعهم عراقيين.



وسجل العراق أربع حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، وأخرى لامرأة في محافظة كربلاء، وحالتا وفاة في العاصمة بغداد، واحدة منها كانت لامرأة، وتشتكي من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بحسب البيانات الر