وزارة النقل توقف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق – في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء فى إطار التدابير الوقائية اللازمة و تفادى تداعيات انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك الحديدية.



و كانت قناة العربية، قد نشرت خبرا عاجلا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.



وكانت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجزت أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26.

وقال مدير الصحة دلوفان محمد، يوم الاثنين، “إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا”، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.