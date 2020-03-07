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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 06:02 م

الصحة العالمية: الوضع في العراق بشأن فيروس الكورونا مطمئن

كورونا-العراق
قالت منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في العراق فيما يتعلق بفيروس الكورونا مطمئن، خاصة بعد شفاء بعض المصابين.
وقال مدير مكتب المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، اليوم السبت، إن شحنات طبية ستصل إلى العراق غدا يعقبها شحنات أخرى تباعا، مقدرا الإجراءات الطبية والعلاجية لوزارة الصحة العراقية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العراق سجل إصابات قليلة مقارنة مع بقية الدول العربية.
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