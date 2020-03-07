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السبت, 07 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 07 آذار 2020 03:36 م

الكتل الشيعية تسعى لاختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتصويت.. وتسريبات تفيد بطرح تسعة مرشحين جدد

مجلس النواب العراقي

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن مقترح باختيار مرشح لرئاسة الوزراء بالتصويت، مشيرة إلى وصول عدد المرشحين لرئاسة الوزراء الى تسعة مرشحين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه "بينما تفيد تسريبات بطرح تسعة أسماء يجري البحث بشأنها بين القوى الشيعية الرئيسة، لم يُكشف عنها حتى الآن".

وأشارت إلى أن نوابا يرجحون أن تتوصل هذه القوى لاتفاق حول المرشح المقبل قبل انتهاء المدة الدستورية.

وأضافت الصحيفة، أن القوى الشيعية الرئيسة وهي كتل "سائرون، والفتح ودولة القانون والحكمة والنصر"، قد تُخضع المرشحين للتصويت داخلها، ومن يحظى بأعلى عدد من الأصوات يُرشح للمنصب.

أكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بالموعد المقرر لتكليف رئيس الوزراء الجديد، مبينة أن الأسماء المطروحة سابقا طرحت بين الكتل السياسية لاختيار أحدهم.

وقالت جودت في تصريح صحفي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح ملتزم بالمواعيد الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد بعد تحاوره مع الكتل السياسية.

وأضافت أن الأسماء المطروحة سابقا مثل محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي وغيرهم يتم تداولها حاليا دون طرح اي اسم جديد لرئاسة الحكومة.

وأوضحت جودت، أن الوضع السياسي في البلاد لا يحتاج المزيد من التسويف سيما مع تخلي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن اغلب صلاحياته لنوابه.

بينما كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، عن حراك برلماني جديد تشكل من نواب شباب من الكتل الشيعية، حددوا مواصفات جديدة لرئيس الوزراء المرتقب.

وقال فدعم في تصريح صحفي، إن هناك حراكاً جديداً داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل الشيعية، للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سلفه.

وأوضح أن المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليس لديه أي جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق، وألا يكون مرفوضاً أو جدلياً، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى.

وأشار فدعم إلى، أن هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان ،وبدأ عملهم أمس الجمعة بلقاء القادة السياسيين الشيعة ،لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان ،بغض النظر عن كتلهم”.

ولفت إلى، أن الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى اليوم وتم طرح أسماء عدة بعضها استبعدت ،والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية.

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