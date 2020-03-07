التعليم : التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت حتى عودة الدوام بشكل طبيعي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت، مشيرة إلى أنه بعد عودة الدوام تعاد هذه الدروس إلى طبيعتها المعتادة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي ، إنه"بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ،ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع الطلبة"، لافتاً إلى أن"هناك نحو 80 بالمئة من الطلبة استفادوا من هذا التعليم".



وأضاف أن"محافظات نينوى وميسان وبابل وعدداً من الجامعات الأخرى باشرت بالتعليم الالكتروني"، مشيراً إلى أن"بعض الجامعات استغلت قرار خلية الأزمة بتعطيل الدوام وقامت بتعفير الجامعات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيأة الحشد الشعبي"