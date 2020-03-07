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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 07 آذار 2020 03:34 م

التعليم : التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت حتى عودة الدوام بشكل طبيعي

التعليم العالي
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت، مشيرة إلى أنه بعد عودة الدوام تعاد هذه الدروس إلى طبيعتها المعتادة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي ، إنه"بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ،ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع الطلبة"، لافتاً إلى أن"هناك نحو 80 بالمئة من الطلبة استفادوا من هذا التعليم".

  وأضاف أن"محافظات نينوى وميسان وبابل وعدداً من الجامعات الأخرى باشرت بالتعليم الالكتروني"، مشيراً إلى أن"بعض الجامعات استغلت قرار خلية الأزمة بتعطيل الدوام وقامت بتعفير الجامعات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيأة الحشد الشعبي"
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