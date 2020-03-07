أكبر برنامج من نوعه لإحياء بساتين البرتقال في ديالى

أعلنت الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، عن اطلاق برنامج زراعي هو الاكبر من نوعه خلال 17 سنة لاحياء بساتين البرتقال.



وقال رئيس الجمعيات الفلاحية رعد التميمي في تصريح صحفي :" ان البرنامج اطلقت عليه تسميه "الربيع" ، ويهدف الى دعوة المزارعين في كل الاقضية والنواحي لزراعة اشجار البرتقال وتعويض الهلاك الكبير الذي اصاب البساتين على مدار 17 سنة متتالية واسهم في فقدان المحافظة 40% من الاشجار بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والافات الزراعية والتجريف ".



واضاف التميمي:" ان المساحة المتوقعة لزراعة اشجار البرتقال ، الفاكهة الاشهر في ديالى ، قد تصل الى 200 دونم كمرحلة اولى في ظل توفر كبير لشتلات البرتقال ".



واوضح :" ان هذه الخطوة هي بداية لمشروع كبير يهدف الى اعادة احياء بساتين البرتقال التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية والعمل على اعادة الانتاجية العالية لها ".



وتعد ديالى من اشهر محافظات العراق بزراعة البرتقال وتنتشر بساتينه في 16 منطقة ابرزها الهويدر وخرنابات والوقف وشيخ بابا وبهرز.

