بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 07 آذار 2020
آخر الأخبار
الكتل الشيعية تسعى لاختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتصويت.. وتسريبات تفيد بطرح تسعة مرشحين جدد إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل عرب: الكتل السياسية وراء تعطيل اختيار بديل عبد المهدي مكتب المرجع المدرسي يعلن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا سالم: البعض يحاول زج المتظاهرين في صراع الأطراف الموالية لإيران عبد المهدي يعود من الغياب الطوعي.. ومراقبون: مناورة تهدف إلى إعادته لمنصبه مراقبون: احتجاجات ثورة تشرين العراقية ليست مجرد نزوة عابرة اتفاق بين العامري والمالكي والحلبوسي.. على إعادة عادل عبد المهدي رئيسا لحكومة العراق إصابة رجل الدين هادي المدرسي وزوجته بفيروس كورونا في إيران تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أربيل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 02:39 م

أكبر برنامج من نوعه لإحياء بساتين البرتقال في ديالى

البرتقال
أعلنت الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى،  عن اطلاق برنامج زراعي هو الاكبر من نوعه خلال 17 سنة لاحياء بساتين البرتقال.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية رعد التميمي في تصريح صحفي :" ان البرنامج  اطلقت عليه تسميه "الربيع" ، ويهدف الى دعوة المزارعين في كل الاقضية والنواحي لزراعة اشجار البرتقال وتعويض الهلاك الكبير الذي اصاب البساتين على مدار 17 سنة متتالية واسهم في فقدان المحافظة 40% من الاشجار بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والافات الزراعية والتجريف ".

واضاف التميمي:" ان المساحة المتوقعة لزراعة اشجار البرتقال ، الفاكهة الاشهر في ديالى ، قد تصل الى 200 دونم كمرحلة اولى في ظل توفر كبير لشتلات البرتقال ".

واوضح :" ان هذه الخطوة هي بداية لمشروع كبير يهدف الى اعادة احياء بساتين البرتقال التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية والعمل على اعادة الانتاجية العالية لها ".

وتعد ديالى من اشهر محافظات العراق بزراعة البرتقال وتنتشر بساتينه في 16 منطقة ابرزها الهويدر وخرنابات والوقف وشيخ بابا وبهرز.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حركة القطارات

وزارة النقل توقف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة 07 آذار 2020 06:24 م

dfef45rf54r

الحكيم: وزير الخارجية المصري يزور بغداد غدًا 07 آذار 2020 06:15 م

الذهب

عملية سطو كبرى على 30 كيلو جراما من الذهب في أحد أقضية أربيل 07 آذار 2020 02:42 م

قطار

كورونا يوقف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة 07 آذار 2020 02:37 م

عبد المهدي

نائب كردي : توجه سياسي لابقاء عبد المهدي في منصبه 07 آذار 2020 02:36 م

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

القدو : القوى الشيعية أمام مفترق طرق لاختيار مكلف جديد 07 آذار 2020 02:33 م

كورونا-العراق

الصحة النيابية تطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا 07 آذار 2020 01:40 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

البلداوي يكشف عن مقترح جديد لاختيار رئيس الوزراء 07 آذار 2020 01:33 م

التعليقات