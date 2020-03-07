نائب كردي : توجه سياسي لابقاء عبد المهدي في منصبه



كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني طه امين، عن وجود توجه لدى الاطراف السياسية لابقاء عادل عبدالمهدي في منصبه.



وقال طه في تصريح صحفي :" خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت بين بعض الاطراف السياسية ، تولد توجه ببقاء عادل عبدالمهدي في منصبه رئيسا للوزراء ".



واضاف :" ان الاطراف السياسية لن تجد افضل من عبدالمهدي ، لانه استطاع مراعاة التوازن بين جميع المكونات ، كما اصدر قرارات مهمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، ولو كانت لديه فرصة لربما كان باستطاعته تنفيذ العديد من المطالب وتحسين مستوى الخدمات".



واوضح النائب الكردي :" ان عدم اتفاق الاطراف السياسية على مرشح جديد لرئاسة الحكومة ولد توجها بعدم رفض استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه، حتى انه لم تتوفر لديه فرصة لتنفيذ بنود الاتفاق مع الصين لتحسين مستوى الخدمات ".