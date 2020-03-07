القدو : القوى الشيعية أمام مفترق طرق لاختيار مكلف جديد

أكد النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو :" ان القوى السياسية الشيعية امام خيارين لايجاد شخصية بديلة للمكلف المعتذر محمد توفيق علاوي".



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية الشيعية امام مفترق طرق عند اختيار رئيس مكلف جديد بدلا عن محمد توفيق علاوي ، فهي اما ان تذهب الى اختيار شخصية سياسية معينة او الابقاء على عبد المهدي لاكمال المرحلة الانتقالية ، وهذا من الصعب تمريره خشية حدوث تصعيد شعبي ".



واضاف :" ان الاسماء المطروحة تتغير بين لحظة واخرى . و رغم ان جميع الاسماء التي يتم طرحها محترمة ، الا ان المشكلة التي تواجه القوى السياسية هي ان بعض القوى تفكر بطرح اسماء لاهواء شخصية وليس لمصلحة عامة ".



واشار القدو الى :" ان عملية الاختيار مازالت صعبة وان اي عدم توافق على شخصية ربما سيدفع بالكتل السياسية الى اللجوء الى الاختيار الاول ، خاصة وانه يحظى بدعم من كافة القوى الكردية " .