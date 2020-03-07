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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 02:33 م

القدو : القوى الشيعية أمام مفترق طرق لاختيار مكلف جديد

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو
أكد النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو :"  ان القوى السياسية الشيعية امام خيارين لايجاد شخصية بديلة للمكلف المعتذر محمد توفيق علاوي".

وقال القدو في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية الشيعية امام مفترق طرق عند اختيار رئيس مكلف جديد بدلا عن محمد توفيق علاوي ، فهي اما ان تذهب الى اختيار شخصية سياسية معينة او الابقاء على عبد المهدي لاكمال المرحلة الانتقالية ، وهذا من الصعب تمريره خشية  حدوث تصعيد شعبي ".

واضاف :" ان  الاسماء المطروحة تتغير بين لحظة واخرى . و رغم ان جميع الاسماء التي يتم طرحها محترمة ،  الا ان المشكلة التي تواجه القوى السياسية هي ان بعض القوى تفكر بطرح  اسماء لاهواء شخصية وليس لمصلحة عامة ".

واشار القدو الى :" ان عملية الاختيار مازالت صعبة وان اي عدم توافق على شخصية ربما سيدفع بالكتل السياسية الى اللجوء الى الاختيار الاول ، خاصة وانه يحظى بدعم  من كافة  القوى الكردية " .
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