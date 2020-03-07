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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 01:52 م

مذيعة قناة “خليجية” في الحجر الصحي بسبب كورونا

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كشفت قناة “خليجية” التابعة لشبكة “روتانا” عن وضع الاعلامية السعودية مها المنصور تحت الحجر بسبب الاشتباه بتعرضها لفايروس كورونا، مؤكدة أنها بخير، وتخضع حالياً لإجراءات طبية وقائية ، قد تستمر لـ 14 يوماً.
وأثار غياب المذيعة المفاجئ عن تقديم البرنامج الكثير من ردود الآراء والسجال على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سرّبت إحدى زميلاتها معلومة عن حالتها الصحية، وأنها تشعر بأعراض مشابهة لمن يصابون بفيروس كورونا الجديد بعد عودتها من مصر.

وقالت إحدى مقدمات البرنامج في القناة إن “مها بخير ونطمئن الجميع، وتجري الفحوصات الاحترازية ضمن الإجراءات المخصصة والمعتمدة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتها وسلامة أي مواطن من كورونا المستجد”.

ونشرت مها مقطع فيديو لها وثقت فيه اتصالها برقم موحد لوزارة الصحة السعودية خصصته لكل من يشعر بأعراض الإنفلونزا؛ كي يتم إخضاعه للفحوص والتأكد من خلوه من فيروس كورونا في ظل اتباع المملكة إجراءات وقائية لمواجهة المرض. وقالت إنها عادت من مصر، وتشعر بالتعب وبعض أعراض الأنفلونزا الأخرى، قبل أن تكشف عبر حسابها في تويتر عن نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
ع د
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