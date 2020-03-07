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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 01:48 م

صحة الرصافة: تشخيص أربع حالات جديدة موجبة مصابة بفايروس كورونا

كورونا
 اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، أن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا تم تشخصيها سابقا قد اجريت لها فحوصات جديدة وجاءت نتيجتها سالبة (خالية من الفيروس)، فيما أشارت الى تشخيص 4 حالات جديدة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة.
وذكر بيان للدائرة  أن “الحالات الاربعة الموجبة  التي تم الاعلان عنها سابقا في مستشفى ابن الخطيب فقد تم اخذ العينات المختبرية منهم  بعد اخذ العلاجات اللازمة وكانت النتيجة سالبة للحالات الاربعة وهم بصحة جيدة”، موضحا أنه “سيتم اخذ الفحوصات الثانية منهم بعد 24 ساعة للتأكيد وعند ظهور النتيجة سالبة سيتم اخراجهم من المستشفى”.
وأشار البيان إلى “تشخيص اربع حالات موجبة مصابة بفايروس كورونا جديدة  ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة صحة الرصافة، اثنان  لذكور الاول  بعمر ٦٥ سنة و الثاني  بعمر 55 سنة عادا مؤخرا من ايران وظهرت عليهم اعراض الاصابة بالفايروس بعد عودتهما من ايران وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تاكد وجود الفايروس وتم تشخيصهما في مستشفى الشيخ زايد”.
وتابع البيان أن “الحالة الثالثة لسيدة بعمر 28 سنة  والرابعة لامرأة  بعمر 55 سنة  ظهرت عليهن الاعراض وتم تشخيصهن في مستشفى ابن الخطيب  التابعة لدائرة صحة الرصافة”.
وأكد البيان أن “كل هذه الحالات  الاربعة تسكن في اماكن مختلفة من الرقعة الجغرافية التابعة  لدائرة الرصافة في بغداد وهي بصحة جيدة ويقدم لهم افضل الخدمات الطبية والصحية والفندقية في مستشفى ابن الخطيب للامراض الانتقالية”
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