بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 07 آذار 2020
آخر الأخبار
الكتل الشيعية تسعى لاختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتصويت.. وتسريبات تفيد بطرح تسعة مرشحين جدد إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل عرب: الكتل السياسية وراء تعطيل اختيار بديل عبد المهدي مكتب المرجع المدرسي يعلن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا سالم: البعض يحاول زج المتظاهرين في صراع الأطراف الموالية لإيران عبد المهدي يعود من الغياب الطوعي.. ومراقبون: مناورة تهدف إلى إعادته لمنصبه مراقبون: احتجاجات ثورة تشرين العراقية ليست مجرد نزوة عابرة اتفاق بين العامري والمالكي والحلبوسي.. على إعادة عادل عبد المهدي رئيسا لحكومة العراق إصابة رجل الدين هادي المدرسي وزوجته بفيروس كورونا في إيران تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أربيل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 01:44 م

وفاة النائبة “فاطمة رهبر” في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وفاة نائبة برلمانية، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.
وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس “كورونا” من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
كما فرضت السلطات الإيرانية أمس الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.
وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الإسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الملك سلمان

الملك سلمان يوقع على أمر اعتقال أميرين سعوديين 07 آذار 2020 06:45 م

كورونا-العراق

الصحة العالمية: الوضع في العراق بشأن فيروس الكورونا مطمئن 07 آذار 2020 06:02 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا” في قطر والكويت 07 آذار 2020 01:31 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

وفاة مدير مركز التفسير في قم بإيران بعد إصابته بـ "كورونا" 06 آذار 2020 04:26 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

الداخلية التونسية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح الذي نفذه انتحاريان بالقرب من سفارة أميركا 06 آذار 2020 04:21 م

البنك المركزي الابراني

محافظ البنك المركزي الايراني :كورونا يتسبب بوفاة 6 من موظفي النظام البنكي 06 آذار 2020 02:45 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

مسؤول إيراني: كورونا سيصيب 40% من سكان طهران هذا الشهر 06 آذار 2020 02:24 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

إعادة فتح أبواب الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما مؤقتًا بسبب كورونا 06 آذار 2020 11:36 ص

التعليقات