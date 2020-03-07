وفاة النائبة “فاطمة رهبر” في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وفاة نائبة برلمانية، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس “كورونا” من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

كما فرضت السلطات الإيرانية أمس الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الإسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.