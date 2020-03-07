الصحة النيابية تطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا

طالب عضو بلجنة الصحة النيابية، السبت، رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا.



وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان له “اطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة بشأن فايروس كورونا لعدم جديتها في التعامل مع خطورة المرض وضعف اداءها على ارض الواقع”.



وشدد على ضرورة “ان تكون خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية لجنة الصحة والبيئة البرلمانية”.