تظاهرات في ذي قار والبصرة ضد شركة ايرثلنك بسبب سوء الخدمة

تظاهر العشرات من وكلاء خدمة الانترنيت في محافظتي البصرة وذي قار، اليوم السبت، ضد شركة ايرثلنك للانترنت في المحافظتين.

وقال مصدر في حديث له، أن العشرات من وكلاء شركة إيرثلنك وأصحاب الأبراج المزودة لخدمة الانترنت في المحافظة أغلقوا مكتب الشركة في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ولفت إلى أن الاغلاق يأتي احتجاجا على ضعف خدمة الانترنت في المحافظة خلال الاسابيع الماضية مما سبب لهم مشاكل كبيرة مع زبائنهم.

بدوره، ذكر المصدر ايضا، أن تظاهرة مشابهة للتي حصلت في ذي قار انطلقت في محافظة البصرة ايضا نظمها أصحاب الابراج التابعين لشركة ايرثلنك بسبب ضعف الانترنت المجهزة للمواطنين من قبل الشركة.

ونقل العديد من المواطنين في المحافظتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها (فيسبوك) شكواهم من سوء خدمة الانترنيت المجهزة لمنازلهم.