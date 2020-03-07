البلداوي يكشف عن مقترح جديد لاختيار رئيس الوزراء

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , السبت, عن تقديم احدى الكتل السياسية الشيعية قدمت مقترحا بعرض ست الى سبع شخصيات لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن المقترح مقبول مبدئيا من غالبية الكتل الشيعية.



وقال البلداوي في تصريح له ، إن “القوى السياسية الشيعية أصبحت في موقف محرج جدا ولابد لها من التوافق على تسمية مرشح جديد لمنصب رئاسة الحكومة وهي قد ادركت تماما ذلك الاحراج”.



وأضاف ان “احدى الكتل السياسية الشيعية اقترحت على باقي الكتل والقوى السياسية الشيعية المعنية تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة يقضي بعرض ست الى سبع شخصيات سياسية غير جدلية في اجتماع يضم كل القوى السياسية الشيعية لاختيار شخصية واحدة”، مبينا أن “المقترح لاقى قبولا مبدئيا”.



وأوضح البلداوي ان “المقترح فيما لو تم قبوله من قبل القوى السياسية سوف تمرر الحكومة المقبلة بشكل سهل وسلس”.

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