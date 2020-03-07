عرب: الكتل السياسية وراء تعطيل اختيار بديل عبد المهدي

أكد النائب حسين عرب، اليوم السبت، أن الإشكالية في إيجاد بديل للمستقيل عادل عبد المهدي ليست بالأسماء المطروحة لشغل المنصب بالحكومة المؤقتة وإنما برؤى الكتل على الشخصية التي يتم اختيارها.



وقال عرب في تصريح صحفي، إن "الاجتماعات الجارية في البيت الشيعي حاليا للاتفاق على مرشح جديد من بين عدد من المرشحين، تكمن في أن الأسماء التي يجري تداولها هي الأسماء نفسها التي كانت متداولة، والتي سبق أن تم رفض بعضها لهذا السبب أو ذاك".



وأضاف أن "الإشكالية قد لا تبدو في الأسماء المطروحة بقدر ما تكمن في رؤية كل كتلة لهذا المرشح أو ذاك".



