القت الاجهزة الامنية القبض على عصابة للسطو المسلح على الدور السكنية شرقي بغداد.



وقال بيان لمديرية مكافحة الاجرام " ان مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة القت القبض على عصابة للسطو المسلح مكونة من اربعة اشخاص قامت بسرقة 60 الف دولار و100 مليون دينار ، واجهزة موبايل ، وسيارة نوع هونداي ، من داخل دار سكني في منطقة الغدير ، بعد احتجاز عائلة وتقييدها داخل الدار.