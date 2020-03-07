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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 12:02 م

القبض على عصابة للسطو المسلح على الدور السكنية شرقي بغداد

عصابة
القت الاجهزة الامنية القبض على عصابة للسطو المسلح على الدور السكنية شرقي بغداد.

 وقال بيان لمديرية مكافحة الاجرام " ان مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة القت القبض على عصابة للسطو المسلح مكونة من اربعة اشخاص قامت بسرقة 60 الف دولار و100 مليون دينار ، واجهزة موبايل ، وسيارة نوع هونداي ، من داخل دار سكني في منطقة الغدير ، بعد احتجاز عائلة وتقييدها داخل الدار.
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