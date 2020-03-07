المرور العامة تدعو المواطنين لمراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات

دعت مديرية المرور العامة المواطنين الى مراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات والسنويات المنجزة منها فقط.



وقالت المديرية في بيان " ان على المواطنين مراجعة مواقع التسجيل لغرض استلام لوحات المركبات او سنويات المركبات فقط والمنجزة منها في بغداد والمحافظات".



وشددت المديرية على ضرورة اتخاذ التحوطات وارتداء الكمامات والكفوف ، وعدم التسبب بأي زخم حفاظا على سلامة الجميع.