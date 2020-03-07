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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 12:00 م

المرور العامة تدعو المواطنين لمراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات

المرور
دعت مديرية المرور العامة المواطنين الى مراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات والسنويات  المنجزة منها فقط.

وقالت المديرية في بيان  " ان على المواطنين مراجعة مواقع التسجيل لغرض استلام لوحات المركبات او سنويات المركبات فقط والمنجزة منها في بغداد والمحافظات".

وشددت المديرية على ضرورة اتخاذ التحوطات وارتداء الكمامات والكفوف ، وعدم التسبب بأي زخم حفاظا على سلامة الجميع.
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