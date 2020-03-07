مكتب المرجع المدرسي يعلن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

أعلن مكتب المرجع هادي المدرسي، اليوم السبت، أن الأخير يتماثل حاليا للشفاء بعد اصابته بفايروس كورونا.



وقال المكتب في بيان، أن المرجع هادي المدرسي يتماثل حالياً للشفاء، بعد مروره بوعكةٍ صحية، اثر اصابته بالوباء المنتشر (كورونا).



وأضاف أن المدرسي شكر جميع من تواصلوا للسؤال عن صحته، و يطلب الدعاء لجميع مرضى المسلمين، للخلاص من جميع الأمراض لا سيما الفايروس المستجد.

